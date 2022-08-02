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إصابتان إحداهما خطيرة لعاملين في رعنانا وكرميئيل

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 10:51

إصابتان إحداهما خطيرة لعاملين في رعنانا وكرميئيل
من مكان الحادث في رعنانا، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عاملان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة أثناء عملهما في مدينتي رعنانا وكرميئيل، شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'اليركون' تلقى بلاغا، الساعة 40:08، عن عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء بشارع 'هتسنحانيم' في مدينة رعنانا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للعامل المصاب (60 عاما)، وجرى نقله إلى مستشفى 'بيلنسون' وإصابته خطيرة وغير مستقرة، ويعاني إصابة في الرأس".

أما في كرميئيل، فقد أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'آشير' تلقى بلاغا، الساعة 25:09، عن عامل سقط عن ارتفاع خلال عمله في شارع سنونيت بمدينة كرميئيل. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الأولي للعامل المصاب (64 عاما)، ونقلوه إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، وإصابته في الوجه ووصفت بأنها متوسطة"

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#رعنانا
#عمال
#كرميئيل
#ورش بناء
#مصانع

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