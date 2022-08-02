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الحبس 5 أعوام لشاب أطلق النار على سيارة مدير مدرسة بالنقب

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 09:25

الحبس 5 أعوام لشاب أطلق النار على سيارة مدير مدرسة بالنقب
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع، حديثا، الحبس الفعلي لمدة خمسة أعوام على الشاب قصي أبو عرار (21 عاما) من سكان قرية عرعرة النقب، إثر إدانته بإطلاق النار نحو سيارة مدير مدرسة لم يسمح لخطيبة الشاب بالخروج من المدرسة خلال الدوام.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، يوم 20 حزيران/ يونيو 2021، ضد قصي أبو عرار، وهو دون سوابق جنائية، أنه "وصل إلى المدرسة في عرعرة النقب من أجل الالتقاء مع خطيبته، طالبة المدرسة الثانوية، وتجادل مع مدير المدرسة الذي رفض خروج الطالبة من المدرسة، ورافق المدير المتهم إلى بوابة المدرسة وترك الأخير المكان، لكنه عاد بعد وقت قصير وبحوزته مسدس".

ووفقا للائحة الاتهام، "اعترف أبو عرار بأنه نزل من سيارته وأطلق عيارات نارية صوب سيارة المدير، الذي أوقفها بالقرب من غرفة كان في داخلها ثلاثة أشخاص بينهم حارس المدرسة، في وقت تواجد آخرون في ساحة المدرسة. وأصاب المتهم سيارة المدير، واخترقت رصاصة جدار غرفة الحارس وأصابت خزانة فيه".

وطلبت النيابة بفرض عقوبة مشددة على المتهم تشمل الحبس لأعوام ودفع غرامة مالية باهظة.

وعليه، فرضت المحكمة على المتهم، بعد إدانته بمخالفات سلاح والتسبب بضرر وإطلاق النار وقيادة السيارة دون ترخيص وغيرها، بالحبس الفعلي لخمسة أعوام ودفع تعويض قدره 5 آلاف شيكل لمدير المدرسة.

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#النقب
#جنائيات
#محاكم
#عرعرة النقب

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