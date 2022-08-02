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جريمة قتل الطفل عيسى أبو القيعان: تقديم لائحة اتهام ضد شاب آخر

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 13:40

جريمة قتل الطفل عيسى أبو القيعان: تقديم لائحة اتهام ضد شاب آخر
المرحوم عيسى أبو القيعان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد عمير أبو القيعان، المتهم الخامس في جريمة قتل الفتى عيسى ناجح أبو القيعان (12 عاما) بقرية حورة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ونسبت النيابة للمتهم مخالفات إضرام النيران، والإصابة عمدا، والاعتداء في ظروف خطيرة وغيرها.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم 19 تموز/ يوليو 2022، لائحة اتهام مُعدلة، نسبت فيها لأربعة متهمين من عائلة أبو القيعان من حورة، تهمة القتل في ظروف خطيرة للطفل عيسى أبو القيعان، إضافة إلى تهم أخرى.

ووفقا للائحة الاتهام المعدلة فإنه "على خلفية نزاع على أراض، وصل المتهمون، يوم 21 أيار/ مايو الماضي، بسيارة بدون لوحة ترخيص محل لبيع وتصليح أجهزة الهواتف الخليوية في المنطقة الصناعية بقرية حورة، وهاجموا بواسطة العصي قريبهم، ورشوا غاز الفلفل على وجهه، ثم أضرموا النار بالمحل، إذ كان حينها الطفل الفقيد في المحل الذي قصده لتصليح هاتفه الخليوي".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "النار اندلعت في المحل، وأسفرت عن إصابة الطفل بحروق من الدرجة الثالثة بحوالي 95% من جسمه، كما أصيب شخصين آخرين بالحادثة. الطفل خضع للعلاج في المستشفى وهو تحت التخدير وموصول بجهاز للتنفس إلى أن توفي يوم 13 تموز/ يوليو 2022".

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#عيسى أبو القيعان
#النقب
#حورة
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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