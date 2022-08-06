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شقيب السلام: إصابة خطيرة لشاب سقط من علو

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 16:14

شقيب السلام: إصابة خطيرة لشاب سقط من علو
منظر عام في شقيب السلام (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 18 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو طابقين في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:21، حول سقوط شاب من علو طابقين في شقيب السلام، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

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#شقيب السلام
#النقب

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