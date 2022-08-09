بلدية أم الفحم: الاعتداء على الملك العام مرفوض ومستنكر

أعربت بلدية أم الفحم عن رفضها واستنكارها للاعتداء على الملك العام، إذ تعرض مبنى البلدية لاعتداء، الليلة الماضية.

وعقبت بلدية أم الفحم بأنها "بذلت الغالي والرخيص لافتتاح استاد السلام بأسرع ما يمكن، والاعتداء على الملك العام وعلى مبنى البلدية عمل مرفوض وغير مقبول بتاتا".

وأضافت أنه "نطلب من كل حر ومن كل مشجع لفريق هبوعيل أم الفحم أن يستنكر هذا العمل. البلدية لم تدخر جهدا ولا مالا إلا ووظفته لصالح استاد السلام، وجندت الملايين لإتمام هذا المشروع".

وختمت بلدية أم الفحم بالقول إنه "ليس أقل من أن يقال إن هذا عمل جبان وغير أخلاقي وجريمة كبرى بحق أهلنا في أم الفحم، ولا يمثل أهلنا في أم الفحم".