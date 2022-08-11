إصابة شخص إثر سقوطه في واد عميق بحيفا

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوطه في واد بعمق نحو 30 مترا في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من تخليص المصاب وأحالته للطواقم الطبية للعلاج.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالق سقط في وادٍ بعمق 30 متر بشارع 'هجليل' في مدينة حيفا، وذلك باستخدام معدات خاصة. وقد تم إنقاذ الشخص، وهو بحالة بين الخطيرة والمتوسطة، وتم نقله للطواقم الطبية لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.