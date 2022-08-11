تصريح ادعاء ضد أم بشبهة تجويع رضيعها والتنكيل به

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد امرأة من النقب، جنوبي البلاد، بشبهة تجويع رضيعها والتنكيل به والتسبب له بأمراض.

ووفقا للشرطة فإنه "في أعقاب بلاغ خطير وصل من مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع، أعلنت شرطة إسرائيل عن اعتقال شابة (26 عاما) من النقب (الجنوب) بشبهة تجويع طفلها الرضيع (عمره عام ونصف) والتنكيل به والتسبب له بأمراض".

واعتقلت الشرطة والدة الطفل المشتبه بها، قبل أيام، على خلفية الشبهات المنسوبة إليها، وذلك تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدها خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنه "تم تشكيل فريق تحقيق خاص في محطة بئر السبع، وذلك في ظل شبهات خطيرة بأن الطفل تعرض للإيذاء من خلال تجويع شديد من قبل والدته، مما تسبب في تعرضه لسوء التغذية ودخوله المستشفى بشكل متكرر، وكذلك التسبب في أمراض له من خلال وسائل مختلفة. خلال الشهر الماضي، قام محققو فريق التحقيق الخاص بعمليات سرية أدت إلى تشكيل أساس للشبهات، وفي يوم 5 آب/ أغسطس الجاري، تم القبض على الأم البالغة من العمر 26 عامًا للاشتباه بالتنكيل وإساءة معاملة الطفل العاجز".