  2. محليات
  3. أخبار محلية

تصريح ادعاء ضد أم بشبهة تجويع رضيعها والتنكيل به

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 14:38

تصريح ادعاء ضد أم بشبهة تجويع رضيعها والتنكيل به
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الخميس، تصريح ادعاء ضد امرأة من النقب، جنوبي البلاد، بشبهة تجويع رضيعها والتنكيل به والتسبب له بأمراض.

ووفقا للشرطة فإنه "في أعقاب بلاغ خطير وصل من مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع، أعلنت شرطة إسرائيل عن اعتقال شابة (26 عاما) من النقب (الجنوب) بشبهة تجويع طفلها الرضيع (عمره عام ونصف) والتنكيل به والتسبب له بأمراض".

واعتقلت الشرطة والدة الطفل المشتبه بها، قبل أيام، على خلفية الشبهات المنسوبة إليها، وذلك تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدها خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنه "تم تشكيل فريق تحقيق خاص في محطة بئر السبع، وذلك في ظل شبهات خطيرة بأن الطفل تعرض للإيذاء من خلال تجويع شديد من قبل والدته، مما تسبب في تعرضه لسوء التغذية ودخوله المستشفى بشكل متكرر، وكذلك التسبب في أمراض له من خلال وسائل مختلفة. خلال الشهر الماضي، قام محققو فريق التحقيق الخاص بعمليات سرية أدت إلى تشكيل أساس للشبهات، وفي يوم 5 آب/ أغسطس الجاري، تم القبض على الأم البالغة من العمر 26 عامًا للاشتباه بالتنكيل وإساءة معاملة الطفل العاجز".

بودكاست عرب 48

#شبهات
#النقب
#أمهات
#أطفال
#العنف داخل الأسرة
#تعنيف الأطفال

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشيخ يوسف الباز يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام في السجن
الشيخ يوسف الباز يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام في السجن

2022-08-11

وفد المتابعة يزور القدس ويلتقي مسؤولي الأوقاف وشخصيات في الأقصى
وفد المتابعة يزور القدس ويلتقي مسؤولي الأوقاف وشخصيات في الأقصى

2022-08-11

مجلس البعينة نجيدات يحذر الأهالي من مياه قناة البطوف
مجلس البعينة نجيدات يحذر الأهالي من مياه قناة البطوف

2022-08-11

الأكثر قراءة

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل "نيرة أشرف الجديدة"

2022-08-10
روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

2022-08-10
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-08-10
وفد أممي يزور الأسير السعدي وطبيب مختص يقيّم حالة الأسير عواودة

وفد أممي يزور الأسير السعدي وطبيب مختص يقيّم حالة الأسير عواودة

2022-08-10