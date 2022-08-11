مصرع حسن أبو عوّاد من شقيب السلام دهسا

لقي حسن أبو عوّاد (42 عاما) من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس، مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة حولون، وسط البلاد.

ووفقا لمصادر طبية فإن الحديث عن سائق شاحنة تعرض للدهس من قبل شاحنة وعلق بين شاحنتين.

وكان أبو عواد قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية له، ونقلته إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج وسط محاولات لإنقاذ حياته، لكن الأطباء اضطروا لاحقا للإعلان عن وفاته في المستشفى متأثرا بإصابته الحرجة.

ضحية الحادث حسن أبو عوّاد

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وعملت على تنظيم حركة السير في المكان.

ووفقا للشرطة فإنه "ورد بلاغ عن حادث مروري بين شاحنتين في شارع 'أوريغيم' بحولون، إذ أصيب سائق شاحنة بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى 'فولفسون' لتلقي العلاج. ولاحقا، أُعلنت وفاته. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وفي سياق حوادث الطرق، لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم، وأُصيب آخرون، الليلة الماضية، في ثلاثة حوادث طرق وقع أحدها بالقرب من كفر قاسم، فيما وقع آخر قرب كفر قرع، كما وقع حادث ثالث في النقب. فبالقرب من كفر قاسم، لقي شخصان مصرعيهما، جرّاء حادث طرق وقع على شارع رقم 5، فيما لقي شخص ثالث مصرعه جرّاء حادث طرق وقع قرب كفر قرع. ووقع الحادث بالقرب من كفر قاسم، جرّاء اصطدام مركبتين خاصتين ببعضهما. واندلعت النيران في إحدى المركبتين، فيما انقلبت الأخرى. وأُعلنت وفاة الشخصين في المكان. ولقي الشاب محمد مصطفى حمارشة (25 عاما) مصرعه جرّاء الحادث الذي وقع بالقرب من كفر قرع، عقب اصطدام دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 65 بالقرب من البلدة. كما أصيب شاب (20 عاما) بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 554 عند مدخل مدينة الطيرة، صباح اليوم الخميس.

71 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أمس الأربعاء، أن 211 شخصا، بينهم 71 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 63 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

يذكر أن سلطة الأمان على الطرق صرحت، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".