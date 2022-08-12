إصابة خطيرة لشاب في شجار بحيفا

أصيب شاب، في العشرينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في أثناء شجار بمدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 04:27، عن إصابة شاب (20 عاما) خلال شجار في حيفا، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، والذي وصفت جروحه بالخطيرة وحالته غير مستقرة، وأحيل إلى مستشفى 'رمبام' لاستكمال العلاج، وهو يعاني إصابة برأسه وعنقه."

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار وأسبابه، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل.