الجليل: مخالفات لسائقي مركبات للحد من حوادث الطرق

فرضت الشرطة الإسرائيلية مخالفات على عدد من سائقي المركبات المختلفة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بادعاء انتهاك أنظمة وقوانين السير والمرور في الشوارع والطرقات، وذلك في حملة لتطبيق القانون للحد من المخالفات الخطرة والمتهورة، في وقت لقي 19 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد خلال الأسبوع الأخير.

ووفقا للشرطة فإنه "كجزء من الكفاح المستمر ضدّ حوادث الطرق المروّعة، تمّ تطبيق قانون واسع النطاق خلال نهاية الأسبوع في منطقة لواء الشّمال. في نهاية الأسبوع المنصرم (11 - 13 آب/ أغسطس الجاري) تمّ نشر المئات من أفراد شرطة لواء الشّمال، مع زيادة أعداد المركبات العلنيّة، السريّة والدراجات النارية واستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية. والهدف هو حماية الجمهور مستخدمي الطريق، من خلال أنشطة التطبيق الفعالة ضدّ الجرائم التي تهدد الحياة، وجرائم التهور التي تسبب حوادث الطرق، والتي تشكل مصدر إزعاج، مع التركيز على زيادة الوعي حول المخاطر وقواعد تطبيق القانون بين المواطنين".

وأوضحت أنه "في غضون ذلك، ركز النشاط على المخالفات المروريّة التي تهدد الحياة والتي تسبب حوادث الطرق المروّعة. وخلال النشاط تمّ تسجيل العديد من المخالفات المروريّة، فيما يلي قسم للمخالفات الرئيسية التي تمّ تحريرها: ️تحرير 16 مخالفة للقيادة تحت تأثير المخدرات والكحول. ️رصد 11 سائقا أثناء إلغاء فترة القيادة. ️تحرير 105 مخالفات لمركبات ذات عجلتين في مخالفات خطرة تهدد الحياة. ️تحرير 13 مخالفة للسائقين الذين لم يصدروا رخصة قيادة مطلقًا".

وحذرت الشرطة من أنها "تقوم بنشاط مبادر مع التركيز على نهاية الأسبوع ضدّ السائقين الذين يعرضون جمهور السائقين والمشاة للخطر. مع التركيز على السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وسائقين متهورين أو بدون رخصة مناسبة وأثناء فترة إلغاء رخصتهم. نناشد الجمهور بالقيادة بشكل قانوني وحذر من أجل منع الحوادث التي تسبب إصابات وحتّى الوفيات".