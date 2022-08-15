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إصابات في حادث دهس في يركا

تاريخ النشر: 15/08/2022 - 19:53

إصابات في حادث دهس في يركا
من موقع الحادث في يركا
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب خمسة أشخاص بجراح متفاوتة، من جراء تعرضهم لحادث دهس وقع مساء اليوم، الإثنين، في قرية يركا.

وعُلم أن الحادث وقع من جراء انحراف مركبة عن مسار الشارع المقابل لمركز تجاري في يركا، ليدهس بعض المارة، بينهم أطفال.

وأفادت التقارير الأولية بأن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجراح خطيرة، في حين وصفت بعض الإصابات بالمتوسطة وأخرى بالطفيفة.

ولاحقا، أوضح مركز الجليل الطبي في نهريا، أنه استقبل خمسة إصابات من بينها أربعة إصابات لعائلة واحدة من الجولان السوري المحتل؛ بما في ذلك رجل ( 64 عاما) وامرأة (47 عاما) بالإضافة إلى طفلين (9 و7 أعوام).

وأفا المركز الطبي أن المصاب الخامس هو سائق المركبة الضالعة في حادث الدهس، وهو شاب يبلع من العمر 27 عاما.

وكان مركز حيان الطبي قد أعلن في بيان، أن طواقمه للعلاج المكثف "تواجدت في يركا إثر وقوع حادث طرق خطير مع عدد من الإصابات".

وقال إن "الحديث يدور حول حادث دهس، حيث قدّمت الطواقم العلاج الأولي لطفل (5 سنوات) ورجل يبلغ من العمر 55 عامًا وصفت حالتهما بالخطيرة، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 26 عاما وصفت جراحه بالمتوسطة".

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#حادث دهس
#يركا
#حادث طرق

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