اتهام 3 حاضنات بالتنكيل بالأطفال في منطقة الجليل

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد 3 شابات (41، 22، 22 عامًا) بتهم تتعلّق بالتنكيل بأطفال في حضانة أطفال في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "عملت المتهمات كمربيات ومساعدات في روضة في تسوريت، التابعة لوزارة التربية والتعليم، خلال السنة الدراسية 2021-2022، اهتمت المتهمات بـ19 طفلة من جيل أشهر وحتى 3 سنوات. اعتدت المتهمات في عدة مناسبات أثناء عملهن في روضة الأطفال على الطفلات اللاتي تمت رعايتهن في دار الحضانة، وسحبوهن من أياديهن وهن يلوحن بهن في الهواء، كما حملوهن ورموهن بقوة على الفراش".

وذكر في لائحة الاتهام أيضا أنه "في إحدى الحالات المذكورة، اقتربت إحدى المتهمات من رضيع كانت مستلقيا على ظهره على فراشه، وأمسكت به من يده ورجله بقوة وقلبته، ثمّ ضغطت على جسده وغطّت رأسه ببطانية".

وكانت محكمة الصلح في مدينة عكا قد مددت، يوم الخميس الماضي، اعتقال امرأتين (41 عاما، و22 عاما) من قرية وادي سلّامة، للاشتباه بضلوعهما في التنكيل بأطفال في حضانة حيث تعملان مساعدات فيها، وذك لمدة 5 أيام.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها "تلقت شكوى بشأن اشتباه في إساءة معاملة أطفال في حضانة في إحدى البلدات (اليهودية؛ وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية) القريبة من مدينة كرميئيل".

وأضافت أنه "فور تلقي الشكوى، تم فتح تحقيق، تم خلاله استجواب حاضنتين تعملان في رعاية الأطفال، للاشتباه في قيامهما بالتنكيل بأطفال، صغار السن"، والذين أشارت تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أعمارهم تتراوح بين أسبوعين و7 أشهر.

يذكر أن عددا من أهالي الأطفال في الحضانة، قد أبدوا شكوكا إزاء احتمال تعرُّض أبنائهم للتنكيل، وقدّموا شكوى بذلك، للشرطة ووزارة التربية والتعليم، التي تقدّمت بشكوى رسمية للشرطة، بعد توجّه ممثل عنها للحضانة، والاطلاع على الأشرطة المسجّلة لكاميرات المراقَبة في الحضانة.