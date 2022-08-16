اعتقال شاب بعد مطاردة وإضرام النار في حظيرة بطمرة

اعتقلت الشرطة مشتبه به بعد مطاردة وإضرام النار في حظيرة في منطقة مفتوحة بمدينة طمرة، بسبب صراع مستمرّ على الأرض.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنها تلقت بلاغًا، يوم 24 تموز/ يوليو 2022، حول حريق متعمّد في حظيرة في منطقة زراعية في طمرة، وطاردت الشرطة ونصبت حواجز على الطريق لشخص مشتبه هرب من مكان الحادث.

وفي نهاية المطاردة، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به عندما وصل لتلقّي العلاج الطبّيّ في مركز "رمبام" الطبي بمدينة حيفا.

وأظهر مقطع شريط فيديو وثقته كاميرة المراقبة أن "المشتبه به، وهو من سكّان طمرة في الثلاثينيات من عمره، وصل إلى الحظيرة وبحوزته 'غالون' بداخله مادّة قابلة للاشتعال. سكب المادّة داخل الحظيرة وأضرم فيها النيران، ممّا تسبّب في أضرار تقدّر بعشرات الآلاف من الشواكل".

وبعد الانتهاء من التحقيق، قدّمت الشرطة، من خلال مكتب النيابة العامّة في حيفا، لائحة اتّهام وطلب تمديد التوقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدّ المشتبه به بتهمة الحرق المتعمّد.