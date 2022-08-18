اتهام شاب من عكا بمحاولة القتل وارتكاب مخالفات سلاح

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد غالب أسود (28 عامًا)، من سكان عكا، بتهمة "محاولة القتل وارتكاب مخالفات تتعلّق بالسلاح".

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لحبس المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدّه.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد "تآمر المتهمون مع آخرين للتسبّب في وفاة المشتكي بتفجير عبوة ناسفة كانت ستلحق بسيارته. وقام المتهمون والآخرون بتجهيز أنفسهم بعبوة ناسفة، ووصلوا إلى موقف السيارات التابع للبناية حيث يسكن المشتكي، وألصقوا العبوة بالجزء السفلي الأمامي من السيارة، وغادروا المكان. وأمر المتهم الأشخاص نيابة عنه بمراقبة موقف المبنى، وإبلاغه بتحركات المشتكي ووقت دخوله السيارة وبدء القيادة، وذلك لتفعيل العبوة، والتسبب في وفاة المشتكي".

وذُكر في لائحة الاتها أيضا أنه "بعد حوالي ثلاثة أيام من إلصاق العبوة، كان صاحب الشكوى يقود سيارته مع سائقه، وبينما كان الاثنان يقودان السيارة على الطريق مغادرين موقف السيارات، سقطت العبوة الناسفة من السيارة. ولم يلاحظ صاحب الشكوى وسائقه سقوط العبوة واستمرا في القيادة. وتم اكتشاف العبوة لاحقا من قبل أحد المستأجرين الذين يعيشون في المبنى حيث أبلغ الشرطة".

وذكرت النيابة في طلب الاعتقال أن "المتهم لم ينجح في تحقيق هدفه، وبالتالي فإن دوافعه بالحاق الأذى بالمشتكي لا تزال قائمة".