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انتخاب المحامي فاخر بيادسة مديرا عاما لبلدية حيفا

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 11:21

انتخاب المحامي فاخر بيادسة مديرا عاما لبلدية حيفا
منظر عام لحيفا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قررت اللجنة لاختيار كبار الموظفين في بلدية حيفا، والتي عقدت جلستها صباح اليوم، الخميس، بالإجماع انتخاب المحامي فاخر رسمي بيادسة مديرا عاما لبلدية حيفا.

وبيادسة من سكان حيفا وسابقا من سكان مدينة باقة الغربية شغل منصب المدير العام للقطار الهوائي في حيفا في السنوات الأخيرة، والناطق بلسان بلديّة حيفا للمجتمع العربيّ.

فاخر بيادسة

واستجابت اللجنة لطلب رئيسة بلديّة حيفا، د.عينات كاليش روتيم، بعد أن أبلغ القسم القضائيّ رئيسة البلديّة أن المرشح بيادسة يستوفي فعليا جميع الشروط الأساسيّة التي حددّتها وزارة الداخليّة لتولّي منصب مدير عام البلديّة بعد المصادقة على هذا التعيين من قبل الوزارة.

وصرحت رئيسة بلديّة حيفا أنه "أخترت المرشّح المحامي فاخر بيادسة لمنصب مدير عام بلديّة حيفا لأنه مرشح جدير ومجتهد ومهنيّ جدا، وترابطه وتواصله مع المدينة وأحيائها قويان، وعنده خبرة في الإدارة والقانون والإعلام".

وأضافت أنه "خلال عمله كمتحدث رسميّ لبلديّة حيفا للمجتمع العربي أبرز قدرات رائعة ومميّزات الوساطة في العديد من المجالات والقضايا، ومن معرفتي العميقة به أنا متأكدة من أنه سينجح في أداء دوره كمدير عام لبلديّة حيفا لخدمة جميع سكان المدينة. وفي هذه الأيام خاصّة، أجد أنه من الهام والضروري إطلاق رسالة تعزّز الشراكة والوجود المشترك فعليا. أتمنى لفاخر التوفيق والنجاح في منصبه وعمله مستقبلا".

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#حيفا
#فاخر رسمي بيادسة
#بلدية حيفا

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