إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

أصيب شاب، في العشرينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة، وآخر (25 عاما) بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، في حي الفاخورة، فجر اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، وهما يعانيان من جروح عميقة، ونقلتهما بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وتفاصيل أخرى

يذكر أنه أصيب شاب (20 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، مساء أمس الخميس، إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية دبورية.