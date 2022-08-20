حالة الطقس: حار نهارا معتدل ليلا

يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرًا، من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.