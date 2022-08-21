اعتقال ثلاثة أشخاص من اللد والرملة بشبهة قتل نهاد الحنوني

اعتقلت الشرطة، فجر اليوم الأحد، ثلاثة أشخاص من اللد والرملة بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل نهاد رضوان موسى الحنوني (60 عاما) من سكان مدينة الطيرة بعد انتقاله إليها، إذ كان سابقا من سكان اللد.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت تحقيقا، يوم 9 تموز/ يوليو الماضي، إثر تلقيها بلاغا عن مقتل الحنوني في جريمة إطلاق نار بموقف سيارات تابع لأقاربه في اللد.

وأضافت أنها توصلت إلى أن "هناك شبهات بضلوع ثلاثة أشخاص في الجريمة، بينهم اثنان من أقارب الضحية، وفي ساعات فجر اليوم تم اقتحام بيوت المشتبهين واعتقالهم، بينهم اثنان من اللد (شخص وابنه يبلغان 40 و20 عاما) والثالث من الرملة (20 عاما) وهو نسيب العائلة من اللد. وبالإضافة للاعتقالات فقد أوقفت الشرطة للتحقيق امرأة ورجلا من اللد، وعثرت على أغراض تفيد التحقيقات".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين، في وقت لاحق.