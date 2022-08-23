إصابتان خطيرة ومتوسطة في حادث طرق قرب القدس

أصيب شخصان بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين على شارع 4370 - طريق عناتا لاتجاه شارع رقم 1 في منطقة القدس بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، أحدهم (30 عاما) وصفت حالته بأنها بين الخطيرة والمتوسطة ويعاني من كدمات وإصابة بالبطن، وامرأة (30 عاما) حالتها متوسطة وتعاني أيضا من إصابة بالبطن والحوض، وجرى نقلهما إلى مستشفى "شعري هتسيدك" و"هداسا هار هتسوفيم" في القدس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ونظمت حركة السير في المكان.

81 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، اليوم، أن 230 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

يشار إلى أن سلطة الأمان على الطرق صرحت، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".