  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابتان جراء إطلاق نار في هرتسليا

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 14:37

إصابتان جراء إطلاق نار في هرتسليا
من مكان الجريمة بهرتسليا، اليوم (طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في مدينة هرتسليا، وسط البلاد، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا الساعة، 13:13، عن إصابتين إثر حادثة عنف في هرتسليا. وقدّمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان. ووصفت حالة أحدهما (30 عاما) بأنها خطيرة ومستقرة، وجرى نقله وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى 'إيخيلوف'. أما المصاب الآخر (27 عاما) فحالته متوسطة ومستقرة، وجرى نقله إلى مستشفى 'بيلنسون' لاستكمال العلاج".

ووصلت قوات معززة من الشرطة إلى مكان إطلاق النار، وباشرت التحقيق في الملابسات والأسباب، ووفقا لادعائها فإن "الخلفية جنائية، وتمّ اعتقال مشتبهين اثنين بالضلوع بالحاصل".

بودكاست عرب 48

#هرتسليا
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لشخص في جريمة طعن بحيفا
إصابة خطيرة لشخص في جريمة طعن بحيفا

2022-08-24

إصابة خطيرة لعامل قرب القدس
إصابة خطيرة لعامل قرب القدس

2022-08-24

انخفاض في أسعار الوقود مطلع أيلول المقبل
انخفاض في أسعار الوقود مطلع أيلول المقبل

2022-08-24

الأكثر قراءة

الإمارات: رفض استئناف فداء كيوان على حكم بحبسها المؤبد

الإمارات: رفض استئناف فداء كيوان على حكم بحبسها المؤبد

2022-08-23
وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

وفاة فؤاد عوف متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

2022-08-23
الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

2022-08-23
شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

2022-08-23
حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ومعتدل ليلا

2022-08-23