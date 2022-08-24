إصابتان جراء إطلاق نار في هرتسليا

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في مدينة هرتسليا، وسط البلاد، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا الساعة، 13:13، عن إصابتين إثر حادثة عنف في هرتسليا. وقدّمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان. ووصفت حالة أحدهما (30 عاما) بأنها خطيرة ومستقرة، وجرى نقله وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى 'إيخيلوف'. أما المصاب الآخر (27 عاما) فحالته متوسطة ومستقرة، وجرى نقله إلى مستشفى 'بيلنسون' لاستكمال العلاج".

ووصلت قوات معززة من الشرطة إلى مكان إطلاق النار، وباشرت التحقيق في الملابسات والأسباب، ووفقا لادعائها فإن "الخلفية جنائية، وتمّ اعتقال مشتبهين اثنين بالضلوع بالحاصل".