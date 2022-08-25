الرملة: وقفة إسناد للأسير عواودة أمام مستشفى "أساف هروفيه"

شارك عدد من الناشطين، مساء اليوم الخميس، أمام مستشفى "أساف هروفيه" في الرملة، في وقفة إسناد للأسير المعتقل الإداري والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 166 يوما، خليل عواودة.

ونظم هذه الوقفة حراك "نشطاء من أجل الأسرى" ضمن سلسلة تظاهرات تضامنية نظمت إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات ضد الاعتقالات السياسية عامة، وضد الاعتقالات الإدارية خصوصا.

ورفع الناشطون الأعلام الفلسطينية الى جانب صور المعتقل الإداري خليل عواودة الذي يخوض معركة فردية بأمعائه الخاوية لينتزع حريته.

وكان قد قالت زوجة الأسير عواودة، اليوم الخميس، إنه "في حالة صحية خطرة، وقد يفقد حياته في أي لحظة".

ونقلت وكالة "الأناضول"، للأنباء عن دلال عواودة، زوجة الأسير قولها، إن زوجها المُضرب عن الطعام، يعاني من "وضع صحي حرج للغاية، ويُقاسي آلاما في كل جسده، ومتعب، ولا يستطيع التحدث بشكل جيد". وقالت إن استمرار اعتقاله هو بمثابة "قرار بقتله".

وعبّرت عواودة عن مخاوفها من فقدان حياة زوجها "في أي وقت"، مطالبة بـ"تدخل دولي سريع للإفراج عنه".