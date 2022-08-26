إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بكفر مندا

أصيب شاب (31 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة مفتوحة بقرية كفر مندا، فجر اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية من مركز الهلال الأخضر العلاجات الأولية للمصاب في موقع الجريمة ومن ثم نقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف وهو فاقد للوعي وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبّلغ عن اعتقال مشتبهين وأسباب الجريمة وأية تفاصيل أخرى.