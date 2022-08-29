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إصابتان إثر جريمتي إطلاق نار وطعن في سخنين وحيفا

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 23:29

إصابتان إثر جريمتي إطلاق نار وطعن في سخنين وحيفا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شخصان بجراح متفاوتة الخطورة، إثر جريمتي إطلاق نار وطعن، ارتُكبتا في مدينتي سخنين وحيفا، مساء الإثنين.

ففي سخنين، ارتُكبت جريمة إطلاق نار في أحد شوارع المدينة، ما أسفر عن إصابة شاب بجراح وُصفت في البداية أنها خطيرة، ليؤكد المركز الطبيّ للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، بعد ذلك بوقت وجيز، أن إصابة الشاب متوسطة.

وأفاد المشفى بأن حالة الشاب مستقرة، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما.

وفي حيفا، أُصيب مساء الإثنين، رجل بجراح متوسطة، إثر تعرّضه للطعن في أحد شوارع المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيانين منفصلين، أنها فتحت تحقيقين في ملابسات الجريمتين، بدون أن تبلّغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

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#طعن
#إطلاق نار
#سخنين
#حيفا
#الجريمة والعنف

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