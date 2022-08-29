وادي سلامة: إضرام النار في مقر اللجنة المحلية

أقدم جناة مجهولون، فجر اليوم، الإثنين، على إضرام النار في مقر اللجنة المحلية ببلدة وادي سلامة، ما أسفر عن وقوع أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الاعتداء الثاني على مقر اللجنة المحلية الواقع في مبنى المركز الجماهيري بوادي سلامة خلال عام واحد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وقال مركز الخدمات البلدية في وادي سلامة، نايف سواعد، لـ"عرب 48" إننا "نستنكر ونشجب ما حدث بأشد العبارات، سيما وأن هذه المرة الثانية التي يتم فيها إحراق المقر الذي يقدم الخدمات للمواطنين في البلدة، وهو بمثابة مجلس محلي يجري من خلاله استقبال المواطنين ومعالجة توجهاتهم".

وأضاف أن "المقر يقع في مبنى المركز الجماهيري، ودون شك إضرام النار كان متعمدا بعد أن جرى إحراقه من خلال النافذة، كما حدث سابقا قبل عام".

وختم سواعد بالقول إن "الخلفية والأسباب غير واضحة لنا، ونحن نطالب الشرطة بالتحقيق واعتقال الجناة، مع أننا لا نعوّل عليها في ظل ما نشهده من تصاعد أعمال العنف والجريمة في مجتمعنا العربي".