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استياء لدخول الشرطة مسجدا في رهط

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 16:28

استياء لدخول الشرطة مسجدا في رهط
الصورة التي نشرت في صفحات التواصل الاجتماعي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أثار دخول أفراد من الشرطة الإسرائيلية، أمس الإثنين، مسجد البدر في رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، رفضا واستياء بين عدد من الأهالي.

وأعرب عدد من الأهالي في رهط والمجتمع العربي عن استنكارهم الشديد إثر دخول أغراد من الشرطة إلى المسجد والتجول فيه، وصرحوا أن "هذا التصرف غير مقبول، وكان يجب إبلاغ الأهالي قبل الإقدام على هذا الأمر".

وأكدت اللجنة القائمة على إدارة شؤون مسجد البدر، اليوم الثلاثاء، أن "هذا الأمر لن يتكرر"، مضيفة أنها "تعد الجميع بأنه سيتم ضبط الأمور بشكلٍ تام، ولن تترك المجال لأي خروقات من هذا القبيل في المستقبل، بعون الله تعالى".

وأضافت اللجنة أن "اللغط الذي حصل حول مسجد البدر في رهط واستضافة بعض الوفود وما رافقها من تصوير ونشر في وسائل التواصل، سببه عمل فردي بمسئولية شخص واحد، لا علاقة له بلجنة المسجد ولنا عليه ملاحظات كثيرة".

وختمت اللجنة بالقول إنه "نشكر كل الأخوة الغيورين على حرمة بيوت الله، نتفهم امتعاضكم الذي يوافق امتعاضنا نحن كذلك، فالمساجد بيوت الله، لا نقبل نحن ولا أنتم أن يتسلق عليها أحد من أجل علاقاته العامة، ومصالحه الشخصية. نحن بصدد معالجة الأمر داخليا لمنع تكرار مثل هذه الإحراجات. اللجنة القائمة على إدارة شؤون مسجد البدر في رهط، تعد الجميع بأنه سيتم ضبط الأمور بشكلٍ تام، ولن تترك المجال لأي خروقات من هذا القبيل في المستقبل بعون الله تعالى".

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#رهط
#مساجد
#شرطة
#النقب

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