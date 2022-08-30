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اعتقال ثلاثة مشتبهين بقتل مروان الوحواح من اللد

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 17:05

اعتقال ثلاثة مشتبهين بقتل مروان الوحواح من اللد
إحراق السيارة التي يشتبه بأن الجناة استقلوها أثناء ارتكاب الجريمة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة أشخاص، الليلة الماضية، بشبهة الضلوع في جريمة قتل مروان الوحواح (52 عاما)، في إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد نهار يوم الجمعة 26 حزيران/ يونيو 2022.

وذكرت الشرطة، في بيان صدر عنها عصر اليوم، الثلاثاء، أن المعتقلين الثلاثة هم شبان من مدينتي اللد والرملة تتراوح أعمارهم بين 20و30 عاما.

وأفادت بأن محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" مددت اعتقال المشتبه بهم حتى السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل، بطلب من الشرطة، بادعاء "استكمال إجراءات التحقيق".

ضحية جريمة القتل في اللد، مروان الوحواح

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم اعتقلوا من مدينة يافا، الليلة الماضية، في عملة "سرية" شارك فيها عناصر من وحدة الـ"يمار"، المعنية بمواجهة "الجرائم الخطيرة".

وذكرت أن عملية الاعتقال تمت باستخدام "مجموعة من الإجراءات والأدوات التكنولوجية المتطورة" بهدف "تحديد مكان مرتكبي الجريمة والقبض عليهم، حفاظًا على الأمن والسلم العام".

وكان الضحية الوحواح قد أُصيب ابجراح حرجة، إثر تعرّضه لإطلاق النار من سيارة مارة، فيما كان يجلس في سيارته في أحد شوارع المدينة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله لمشفى "أساف هروفيه"، حيث أُقرّت وفاته، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأقدم الجناة على إحراق السيارة التي استقلّوها أثناء الجريمة، وذلك بالقرب من ملعب رياضيّ في المدينة.

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#الشرطة الإسرائيلية
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