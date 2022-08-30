منظمة إسرائيلية تعارض الإفراج المبكر عن أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا

من المتوقع أن تنظر لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث) في سلطة السجون الإسرائيلية، في الأيام القريبة، بطلب تخفيض عقوبة الحبس لمدة عام على الشاب بلال حلواني، أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا، والتي حدثت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عكا والمجتمع العربي في شهر أيار/ مايو 2021.

وفي المقابل، توجهت منظمة إسرائيلية "تعمل في تقديم المساعدة للمواطنين اليهود والجنود وضباط الشرطة الذين تم القبض عليهم أو يشاركون في إجراءات قانونية على أساس قومي، ومساعدة الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم أعمال انتقامية وانتقام ضد العرب"، حديثا، برسالة باسم شاب يهودي أصيب في الأحداث بعكا، إلى لجنة الثلث، طالبت فيها بعدم إطلاق سراح حلواني، بزعم أنه كان أحد الذين اعتدوا على الشاب اليهودي، في أيار/ مايو 2021.

وكانت المحكمة قد فرضت الحبس الفعلي لمدة عام على حلواني، يوم 22 آذار/ مارس 2022، بعد أن أدانته على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عكا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا مئات الشباب العرب من البلاد على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة، في أيار/ مايو 2021.

وبلغ عدد المعتقلين من عكا في السجون الإسرائيلية 32 شابا؛ وهم: إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني، كامل طوالبة، خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

يشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".