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ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب مفرق اللقية

تاريخ النشر: 31/08/2022 - 08:38

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب مفرق اللقية
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، إحداها خطيرة، في حادث طرق وقع بين مركبات بالقرب مفرق اللقية في منطقة النقب، جنولب البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأنه أصيب جراء الحادث ثلاثة أشخاص، بينهم شاب عمره 21 عاما، جروحه خطيرة، وجرى نقله وهو موصول بجهاز للتنفس الاصطناعي إلى مستشفى "سوروكا"، إضافة إلى مصابين آخرين جراحهما طفيفة.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على تخليص عالقين، صباح اليوم، جراء حادث طرق بين شاحنة تجارية وسيارة بالقرب من مفترق شوكت شارع رقم 6 بالجنوب. وتمكنت الطواقم من تخليص عالق من داخل السيارة الخصوصية ونقل للطواقم الطبية لتلقي العلاج".

ووفقا للشرطة فإنه "وقع حادث طرق على شارع رقم 6 قرب محوّل الطرق، اللقية، ومن التحقيقات الأولية اتّضح أنّ سائق سيارة اصطدم بشاحنة كانت مركونة في المكان، وأصيب سائق السيارة بجروح خطيرة بحسب التشخيص الطبي، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".

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ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب مفرق اللقية

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب مفرق اللقية

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