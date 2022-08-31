معاوية: الطفل فؤاد محاميد حالته بالغة الخطورة إثر إصابته بحادث دهس

أعلن في قرية معاوية بمنطقة وادي عارة، صباح اليوم الأربعاء، أن حالة الطفل فؤاد مجد فيّاض محاميد (3 أعوام)، بالغة الخطورة إثر إصابته التي تعرّض لها، يوم أمس، جراء حادث دهس.

ونُقل عن عائلة الطفل أن حالته خطيرة جدا بعد أن تعرض للدهس، وناشدت الأهالي بالدعاء له بالشفاء، بعد أن نُشر، صباح اليوم، بأنه "فارق الحياة، لكن النبض عاد مجددا وما زالت حالته بالغة الخطورة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي السياق، لقيت الطفلة مرجان موسى المراحلة، والتي تبلغ عاما ونصف العام من العمر، مصرعها متأثرة بجروحها الحرجة في حادث دهس ببلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.

70 ضحية في حوادث الدهس منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 34،905 مواطنا، بينهم 5،210 أطفال، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ العام 1948 ولغاية اليوم.

ولقي 232 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

يذكر أن سلطة الأمان على الطرق قد صرحت، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".