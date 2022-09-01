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الطيبة: اعتقال 3 شبان بزعم "إطلاق النار ومحاولة قتل" عناصر شرطة خلال هبة الكرامة

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 17:52

الطيبة: اعتقال 3 شبان بزعم "إطلاق النار ومحاولة قتل" عناصر شرطة خلال هبة الكرامة
من المواجهات في الطيبة خلال هبة الكرامة (عرب 48)
تحرير: طارق طه
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأسبوع الماضي، ثلاثة شبان من مدينة الطيبة، في العشرينيات من عمرهم، بشبهات أمنية خطيرة، بزعم إطلاق نار تجاه عناصر الشرطة ومحاولة قتلهم في هبة الكرامة العام الماضي.

وداهمت وحدات شرطية خاصة بمرافقة عناصر من "الشاباك"، بيوت الشبان المعتقلين، خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة لاعتقالهم أيضًا عبثت الشرطة بالبيوت ومستلزماتها.

وأحالت الشرطة المعتقلين للتحقيق معهم لدى المخابرات الإسرائيلية، ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، يوم الثلاثاء، حتى 8 أيام على ذمة التحقيق، فيما منعوا من لقاء محام طيلة مدة الاعتقال.

وبعد استئناف تقدم به المحامي فادي برانسي الموكل عن أحد المشتبهين، إلى المحكمة المركزية في اللد، صباح اليوم الخميس، سمح لهما بعد تفاهمات مع الشرطة، بلقاء محام.

وتنسب الشرطة و"الشاباك" للمعتقلين، شبهات "إطلاق الرصاص تجاه قوات الشرطة لهدف إصابتهم على خلفية أمنية، وحيازة السلاح لأهداف ‘إرهابية‘" في العام خلال هبة الكرامة.

المحامي فادي برانسي

وقال المحامي فادي برانسي لـ"عرب ٤٨" إن "هذه الشبهات منذ عام ونيف، وإن السؤال الكبير هنا، لماذا اعتقالهم بعد هذه المدة علمًا بأنهم لم يختفوا عن الأنظار. نحن لم نطلع على مواد التحقيق بطبيعة الحال بداعي المواد السرية، ولكن استطعنا لقاء المشتبهين الأمر الذي منعته المخابرات وهو غير قانوني وحق لكل معتقل".

وتابع أن "اليوم زرت موكل، وتبادلنا الحديث، لم نتلقَ أجوبة على كثير من الأسئلة، ولكن المهم، أن معنويات موكلي عالية، وهو بجالة جيدة رغم ظروف الاعتقال الصعبة، إلا أن عزيمته قوية".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#هبة الكرامة
#اعتقال 3 شبان
#الشاباك

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