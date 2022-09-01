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العنف داخل الأسرة: تصريح ادعاء ضد شخص نكّل بزوجته وأولاده

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 10:32

العنف داخل الأسرة: تصريح ادعاء ضد شخص نكّل بزوجته وأولاده
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، أمس الأربعاء، تصريح ادعاء ضد شخص من منطقة وادي عارة، عمره 50 عاما، اعتقلته الشرطة قبل 11 يوما، بشبهة التنكيل بأبناء أسرته.

ووفقا للشرطة فإن المشتبه به فصل الكهرباء عن المنزل واعتدى على زوجته وأولاده الثلاثة على مدار مدة طويلة. وبعد انتهاء التحقيق، أمس، قدمت النيابة تصريح ادعاء ضده للمحكمة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، قبل أسبوعين، بعد أن تلقت بلاغا بأنه اعتدى على ابنته الصغيرة وتسبب لها بإصابات في جسدها، الأمر الذي تكرر في العام الأخير. ووفقا للشبهات، اعتاد المشتبه به بالاعتداء على أفراد أسرته بعصا أو حزام.

كذلك، ووفقا للشبهات فإن المشتبه به منع أفراد أسرته من استخدام المكيف وهددهم بألا يشتكوه. وبعد اعتقاله، يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، مددت المحكمة اعتقاله من حين لآخر إلى أن قدمت النيابة تصريح ادعاء ضده تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في الشبهات المنسوبة إليه وهي ممارسة العنف في العائلة.

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#العنف الأسري
#وادي عارة
#تصريح ادعاء

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