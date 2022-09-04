مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

لقي شاب (19 عاما) مصرعه متأثرا بإصابته في حادث الطرق الذي وقع فجر اليوم الأحد، على شارع 505 بمساره قرب مفر جيت، وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأحد، على شارع رقم 505، بمساره قرب سلفيت في الضفة الغربية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 505 بمساره قرب مفرق "جيت"، وقدمت الطواقم التي وصلت إلى مكان الحادث الإسعافات الأولية إلى 4 أشخاص، ونقلتهم على وجه السرعة بمساعدة مروحية عسكرية إلى مستشفى بيلنسون في "بيتح تكفا" لاستكمال العلاج.

ووصفت جراح شاب (19 عاما) بالحرجة، أعلن عن وفاته لاحقا، بينما الإصابة لشابين بالعشرينات من العمر وصفت بالخطيرة جدا، وشخص رابع وصفت حالته بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة خصوصية تحمل لوحات تراخيص إسرائيلية استقلها 3 شبان، وسيارة إطفاء، حيث لم تتضح بعد أسباب الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 232 شخصا، بينهم 80 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 1 أيلول/سبتمبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.