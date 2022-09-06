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حيفا: شاب بحالة خطيرة خلال عمله في مرسى الصيد

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 16:51

حيفا: شاب بحالة خطيرة خلال عمله في مرسى الصيد
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 36 عاما من العمر، بحروق وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في مرسى الصيد بمدينة حيفا، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى حروقا في جسده، وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وذكر أحد المضمدين، أن "الشاب أصيب بحروق في كافة أنحاء جسده خلال عمله بأداة مزودة بالغاز على قارب في مرسى الصيد، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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