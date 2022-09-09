الزرازير: إصابة شاب بجراح خطيرة إثر حادث طرق 

أُصيب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بجراح خطيرة، إثر حادث طرق وقع في بلدة الزرازير، اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن حادث الطرق وقع إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية في البلدة.

وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

ووصف الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان، جراح الشاب بالخطيرة، لافتا إلى أن إصابته طالت الرأس.

ولقي الشاب فريد علاء العوضي (22 عاما) من مدينة اللد مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية استقلها وسيارة على شارع 44 قرب حولون، وسط البلاد، مساء الثلاثاء الماضي.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 237 شخصا، بينهم 80 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 71 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.