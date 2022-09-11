قلنسوة: السجن 6 شهور لناشط احتج ضد هدم المنازل

فرضت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، اليوم الأحد، حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور على الناشط، حسن كمال، من قلنسوة على خلفية الاحتجاجات ضد سياسة هدم المنازل في المدينة.

ووفق قرار المحكمة، فإن عقوبة السجن بحق كمال ستبدأ مطلع كانون الأول/ديسمبر القادم.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد الناشط حسن كمال بادعاء "الاعتداء على عناصر شرطة، والإخلال بالنظام والتحريض على العنف" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها قلنسوة والمنطقة ضد سياسة هدم المنازل.

وسبق أن اعتقل كمال أكثر من مرة خلال مظاهرات احتجاجية على مستوى قلنسوة والمجتمع العربي.

وعقب الناشط، حسن كمال، على قرار المحكمة في حديث لـ"عرب 48" بالقول إن "صوتنا لن يطمس وسنواصل التظاهر والاحتجاج لأن مطالبنا شرعية سواء ضد هدم المنازل أو ضد الجريمة".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية معروفة بعنصريتها وتريدنا أن نقبل بالذل والظلم، ولكن هذا ليس من شيمنا كفلسطينيين وهذه الأحكام الظالمة لن تردعنا".