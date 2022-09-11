ميسر: تمديد اعتقال مشتبهين بمحاولة قتل شخص حرقا

مددت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأحد، اعتقال شابين (22 و36 عاما) من بلدة ميسر في منطقة ميسر، للاشتباه بضلوعهما في إضرام النار بشخص (50 عاما) والتسبب بإصابته بجروح حرجة.

وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى تمديد اعتقال المشتبهين لمدة 9 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبه بهما، على خلفية ضلوعهما في اقتحام منزل وإضرام النار بشخص، وهو لا يزال يخضع للعلاج في المشفى بحالة حرجة؛ حسب ما ورد في بيان لها.

وتنسب الشرطة للمشتبه بهما الضلوع في محاولة جريمة قتل، إضرام النار والتسبب بإصابة وأضرار في الممتلكات بشكل متعمد.