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الطيبة: اعتقال مشتبهين باختطاف مصاب من سيارة إسعاف

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 16:42

الطيبة: اعتقال مشتبهين باختطاف مصاب من سيارة إسعاف
منظر عام في الطيبة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة اليوم، الإثنين، شابين للاشتباه بضلوعهما في اختطاف شاب أصيب بإطلاق نار تحت تهديد السلاح خلال نقله بسيارة الإسعاف في مدينة الطيبة الأسبوع الماضي.

وبحسب الاشتباه، فإن الشخصين قاما بإغلاق الشارع أمام سيارة الإسعاف ثم اختطاف المصاب وهو من سكان الضفة خلال نقله إلى المستشفى حيث أصيب بإطلاق نار في قدمه آنذاك.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة مساء اليوم، الإثنين، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق.

وتعود الحادثة إلى مساء الإثنين الماضي، حيث عثرت الشرطة على مكان المصاب بعد حوالي 12 ساعة من عملية الاختطاف، وأن الخلفية تعود لنزاعات بين عائلتين من الطيبة.

وقال المسعف وسائق سيارة الإسعاف، جواد ناشف، في حديث سابق لـ"عرب 48" إننا "فوجئنا باعتراض طريقنا خلال نقل المصاب، وأشهروا السلاح وصوبوه تجاه رأسي، ومن ثم قاموا بفتح باب الإسعاف لاختطاف المصاب".

وأضاف أنه "لم أستسلم للأمر في البداية، وصارعتهم نحو عشر دقائق في محاولة لمنعهم من عملية الاختطاف، إلا أنهم اعتدوا علي وأطلقوا النار بالهواء".

وأشار إلى أن "المصاب كان يتوسل ويصرخ بألا يختطفوه أو يأذوه، إلا أنهم أصروا على ذلك، وتحت تهديد السلاح اختطفوه وهو يعاني من إصابته".

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#الطيبة
#اختطاف مصاب

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