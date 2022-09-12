اللد: تمديد حظر النشر في جريمة قتل الأم وابنتها

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الإثنين، أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل منار الهواري وابنتها خضرة الهواري في مدينة اللد.

وبموجب المحكمة، فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية يوم 4 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وارتكبت الجريمة يوم 5 أيلول/سبتمبر الجاري، حينما أقدم جناة على إطلاق النار على امرأة وطفلتيها، ما أسفر عن مقتل منار وابنتها خضرة الهواري فيما أصيبت ابنتها الأخرى بجراح وصفت بالمتوسطة آنذاك.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الابنة المصابة مريم أحيلت للعيش في شقة سكنية بعيدا عن منطقة اللد، وذلك خشية المس بحياتها.

وتسارع الشرطة الإسرائيلية إلى إصدار أوامر حظر نشر عقب كل جريمة قتل في المجتمع العربي، بدلا من محاربة هذه الظاهرة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.