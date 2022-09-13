المدارس العربية الرائدة في البجروت

يستدل من معطيات الصورة التربويّة التي نشرتها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن المدارس العربية الرائدة في الاستحقاق لشهادة البجروت للسنة الدراسية 2020 – 2021، والحاصلة على نسبة 100% في البجروت هي:

تيرسنطا عكا 100

الشاملة بقعاثا (الجولان) 100

البطرياركية اللاتينيّة الرامة 100

الشاملة البقيعة 100

المعالي كفر كنا 100

البطرياركية اللاتينية يافة الناصرة 100

عتيد النهضة كفر قرع 100

الأمل المشهد 100

العلوم والقيادة دركا يركا 100

القاسمي باقة الغربية 100

سانت جورج اللد 100

ثانوية سانت ميخائيل يافا تل أبيب 100

مدارس مع شهادات بجروت متفوّقة

العلوم والقيادة دركا يركا 74.6%

البشائر سخنين 73.3

عتيد الأهلية أم الفحم 68.9

القاسمي باقة الغربية 68.5

الأورثوذكسية حيفا 61

مدارس متفوقة مع 5 وحدات رياضيات

دركا يركا للعلوم والقيادة 100%

البشائر سخنين 53.3

الأورثوذكسيّة حيفا 52.6

عتيد الأهلية أم الفحم 52.1

مدارس رائدة مع 5 وحدات لغة إنجليزيّة

دركا يركا العلوم والقيادة 100%

معطيات الصورة التربويّة وفق السلطات المحليّة (عدد سكّانها أكثر من 10 آلاف نسمة)

متصدّرو القائمة في نسبة الاستحقاق - البجروت حسب السلطات المحليّة

بقعاثا (الجولان) 100%

البقيعة 100

بيت جن 99

كوكب أبو الهيجاء 99

حرفيش 98.4

مسعدة (الجولان) 96.6

الجش 95.6

المدارس التي في أدنى القائمة

اللقية 56.8

القيصوم 55.4

بير المكسور 54.1

واحة الصحراء 52.9

جسر الزرقاء 52.8

شقيب السلام 48.1

شهادات بجروت متفوّقة حسب السلطات المحليّة

متصدّرو القائمة

معليا 43%

زيمر 31.5

كوكب أبو الهيجاء 28.6

جت المثلث 25.6

أدنى القائمة

البطوف 2.4%

اللقية 2.4

رهط 2.2

عرعرة النقب 2

كسيفة 1.8

كعبية طباش حجاجرة 1.7

الزرازير 1.6

شقيب السلام 1.5

تل السبع 1.1

بسمة طبعون 0.9

القيصوم 0.8

واحة الصحراء 0.8

عيلوط 0.6

طوبا الزنغريّة 0

مدارس مع 5 وحدات بجروت لغة إنجليزيّة من المجتمع العربي

أوّل 20 مدرسة من المجتمع اليهودي

أدنى القائمة (بالنسبة المئوية %):

عيلوط 15.3

كسيفة 15

قلنسوة 14.6

الزرازير 14.1

المشهد 14.1

رهط 13.7

جسر الزرقاء 13.4

بسمة 12.1

عرعرة المثلث 10.3

القيصوم 10

عين ماهل 9.9

شقيب السلام 9.4

تل السبع 8.8

واحة الصحراء 6.2

عرعرة النقب 5

المتفوّقون (سلطات محلية) 5 وحدات رياضيات (بالنسبة المئويّة %)

معليا 34.2

أدنى القائمة (بالنسبة المئوية %)

بير المكسور 2.4

عرعرة النقب 2

تل السبع 1.4

بسمة (حيفا) 0.5

سلطات محليّة رائدة تأهيل تكنولوجي عام

الجش 100%

زيمر 100

كوكب أبو الهيجاء 100

حرفيش 96.3

مسعدة (الجولان) 94.6

ساجور 93.3

سخنين 92.4

دير حنا 91.1

أدنى القائمة

معليا 40.6%

اللقية 40.7

بسمة حيفا 41

إكسال 42

عيلوط 44.9

عيلبون 45.5

تل السبع 49.3

القيصوم 50.3

استحقاق تكنولوجي متفوّق

كوكب أبو الهيجاء 58.8%

أبو سنان 50

مجدل شمس (الجولان) 43.6

زيمر 37.5

سخنين 37.1

دير حنا 36.7

سلطات محليّة مع نسب عالية (شكيد)

مجدل شمس (الجولان) 10.9%

دبورية 10.4

بسمة طبعون 7.7

جلجولية 7.7

طوبا الزنغرية 7.1

دير الأسد 5.5

بير المكسور 5.3

الطيبة 4.8

كفر قاسم 4.5

نحف 4.2

دفاتر بجروت ملغية (سلطات محليّة)

دير الأسد 5.8%

طباش حجاجرة 5.1

كفر قاسم 4.3

البعنة 4.1

الشبلي أم الغنم 4.1

الغجر 3.9

كفر كنا 3.8

طرعان 3.6

نسبة تسرّب الطلاب

كسيفة 4.1%

واحة الصحراء 3.9

بسمة طبعون 3.3

شقيب السلام 3.2

عرعرة النقب 2.7

دمج طلاب تربية خاصّة

كفر برا 10.4%

جلجولية 8.7

طوبا الزنغرية 8.3

نسبة طلاب مع تسهيلات ملاءمة شخصيّة

حرفيش 78%

جلجولية 74.4

قلنسوة 66.7

عبلين 59.7

أبو غوش 59.4

معلمون لقب ثان

بقعاثا (الجولان) 64.9%

البطوف 62.6

كفر كما 62.5

جولس 62.3

طوبا الزنغرية 58.9

شعب 58.4

عين قنيا (الجولان) 58.3