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تجميد هدم منزل عائلة أبو حجاج في الطيبة وبناية في باقة الغربية

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 16:22

تجميد هدم منزل عائلة أبو حجاج في الطيبة وبناية في باقة الغربية
من المنزل المهدد بالهدم في الطيبة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصدرت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجميد هدم منزل عائلة أبو حجاج في مدينة الطيبة، لغاية يوم 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، وآخر بتجميد هدم بناية في مدينة باقة الغربية.

وصرح المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون، أنه استطاع الحصول على قرار قضائي لتجميد أمر هدم بيت عائلة أبو حجاج في مدينة الطيبة، وأمر هدم آخر صدر لهدم بناية متعددة الطوابق في مدينة باقة الغربية، وذلك حتى استنفاذ كافة الإجراءات القضائية لإلغاء أوامر الهدم.

وقال ناصر إن "السلطة القطرية للتنظيم والبناء أصدرت أوامر الهدم المذكورة دون أن تعطي أصحاب العقارات والبلديات فرصة لاستنفاذ إجراءات تخطيط وترخيص المباني، وذلك في إطار حملة مستهجنة لتنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية في هذه الفترة تحديدا بشكل يتجاهل الواقع المرير للمجتمع العربي الذي يعاني من العنف والإجرام والبطالة والفقر".

وقال صاحب المنزل، أمجد أبو حجاج، لمراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، إن "المنزل لا يزال مهددا، والنضال الجماهيري مستمرا، وخيمة الاعتصام باقية".

وأوضح أن "القرار مؤقت، ونحن لا نضمن أي جهة من الجهات. البلدية تبذل الجهود في هذا السياق، وستكون الفترة القريبة حاسمة بالنسبة للبيت".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت أصحاب البيت في الطيبة، قبل نحو أسبوعين، بهدمه ذاتيا أو من قبلها وفرض تكاليف الهدم عليهم.

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#باقة الغربية
#الطيبة
#هدم المنازل

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