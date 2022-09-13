مصادرة مبالغ طائلة وسيارات فارهة من المجتمع العربي

صادرت الشرطة الإسرائيلية مبالغ طائلة وسيارات فارهة تقدر بعشرات الملايين من الشواكل من بلدات عربية في البلاد، خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت الشرطةُ صباح اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار نشاط تطبيق القانون حملة 'المسار الآمن' لمكافحة الأسباب الجذرية لظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي، صادرت شرطة إسرائيل حتى الآن عشرات الملايين من الشواكل التي تمّ ضبطها في عمليات تفتيش ومداهمات للمنازل ومجمعات لأهداف استخبارية تمّ تحديدها كجزء من النشاط على أنهم من مرتكبي الجرائم الرئيسيين في الشارع العربي".

وتبين أن قائمة مصادرة الأموال في النشاط الذي نفذته "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، بقيمة 17,182,228 شيكلا و21,160 شيكلا و12,160 شيكلا، وكذلك 123 سيارة فارهة و144 قطعة من الممتلكات.

ووفقا للشرطة فإنه "في لواء الساحل والمركز، على سبيل المثال، تمّ ضبط حوالي نصف مليون شيكل نقدا (في كلّ منطقة)، إلى جانب العملات الأجنبية. وتمّ ضبط أكثر من مليون شيكل في لواء القدس. وصودرت حتى الآن 400 سيارة فارهة ضمن نشاط المسار الآمن، بعضها في نشاط مشترك مع مصلحة الضرائب".

(تصوير الشرطة)

وأضافت أنه "في غضون ذلك خلال نشاط المسار الآمن، في قرية طوبا الزنغرية، على سبيل المثال، تمّ ضبط 15 سيارة، بينما في الناصرة، تمّ ضبط ما يقارب 430,000 ألف شيكل و39 سيارة، وفي أم الفحم 24 سيارة و705,000 آلاف شيكل، وفي جديدة المكر 26 سيارة، وفي تل السبع تمّ ضبط 14 سيارة و1,584,340 شيكلا، وفي شعفاط 16 سيارة و720,000 ألف شيكل، وفي كفر عقب 8 سيارات وآلات لإنتاج لوحات ترخيص".

وأشارت إلى أن "نشاط حملة تطبيق القانون 'المسار الآمن' التي يقودها المفوض العام للشّرطة، المفتش يعقوب شبتاي، وقائد وحدة التحقيق، اللّواء إيغال بن شالوم، يسجل نجاحا كبيرا في مكافحة مرتكبي الجرائم الرئيسيين في الشارع العربي في الأشهر الأخيرة. ومن بين النجاحات الأخرى للنشاط أن أكثر من 90% من المجرمين الذين يمثلون للمحاكمة كجزء من 'المسار الآمن' قد تم توقيفهم حتى الانتهاء من الإجراءات بقرارات قضائية بناءً على طلبات من قسم الادعاء والنيابة العامة. حتى الآن، تمّ تحديد حوالي 1,200 هدف بموجب تعريف مرتكبي الجرائم الرئيسيين الذين تمّ بالفعل توجيه لوائح اتهام ضد 400 منهم وتمّ التحقيق مع مئات آخرين. في غضون ذلك، إلى جانب نشاط حملة 'المسار الآمن' هناك نشاط روتيني للشرطة في مكافحتها للجريمة في الشارع العربي".

وفي السياق، تواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

ووجه عدد من أصحاب المحال تجارية في المجتمع العربي نقدا تجاه حملات الشرطة المكثفة ضدهم، وقالوا إنها تضرب مصادر رزقهم بزعم محاربة العنف والجريمة.