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3 إصابات خطيرة بحادثي طرق في رهط وقرب الرينة

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 22:34

3 إصابات خطيرة بحادثي طرق في رهط وقرب الرينة
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 3 أشخاص بجراح خطيرة، إثر حادثي طرق وقعا في مدينة رهط في النقب، وقرب بلدة الرينة، مساء الأربعاء.

ففي رهط، أُصيب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بجراح خطيرة، إثر انزلاق دراجة نارية في حي رقم 5 في المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وأُصيب شابان بجراح خطيرة كذلك، إثر حادث طرق وقع على الشارع الذي يصل بين نوف هجليل وبلدة الرينة.

وقدّم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية للشابين، اللذين نُقلا إلى مشفيي "رمبام" في حيفا، و"الإيطالي" في الناصرة، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيانين منفصلين، أنها شرعت في التحقيق في أسباب وقوع حادثي الطرق.

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