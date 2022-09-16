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إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب كفر مندا

تاريخ النشر: 16/09/2022 - 18:42

إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية قرب كفر مندا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انزلاق دراجة نارية في منطقة مفتوحة بمحاذاة شارع 77 قرب بلدة كفر مندا، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 17:03، حول دراجة نارية انزلقت في منطقة مفتوحة بمحاذاة شارع 77 قرب محور طرق ’هموفيل’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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#كفر مندا
#دراجة نارية
#حوادث الطرق

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