جسر الزرقاء: وفاة شاب متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

توفي الشاب، إبراهيم وائل عماش (27 عاما)، من جسر الزرقاء اليوم، الجمعة، متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار في البلدة قبل نحو 5 سنوات.

وتعود حيثيات الجريمة إلى العام 2017، حينما تعرض عماش إلى إطلاق نار قرب أحد المقاهي وسط البلدة، فيما لم تعلن الشرطة حتى اليوم عن "فك رموز" الجريمة.

وأسفرت الجريمة حينها عن إصابة الضحية بجروح خطيرة أخضعته على كرسي متحرك، وقبل شهر طرأ تدهور على حالته الصحية حتى أقر الأطباء في مستشفى "بيلنسون" وفاته اليوم.

وشهدت جسر الزرقاء في الآونة الأخيرة، سلسلة من حوادث العنف وجرائم القتل التي كان آخر ضحاياها الشاب، محمد خميس عماش (24 عاما)، من جراء تعرضه لإطلاق نار يوم 24 حزيران/يونيو الماضي.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء.