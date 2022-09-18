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اتهام أحد سكان أم الفحم بتعنيف زوجته

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 14:05

اتهام أحد سكان أم الفحم بتعنيف زوجته
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدم قسم الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى محكمة الصلح في الخضيرة، لائحة اتهام ضد أحد سكّان مدينة أم الفحم، نسبت إليه تعنيف زوجته.

ووفقا للشرطة فإنه "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في القضية، قدّمت وحدة الدعاوى القضائية في شرطة إسرائيل (النيابة الشرطية) لائحة اتّهام ضد رجل من سكّان مدينة أم الفحم، وتنسب له فيها تهمة الاعتداء على زوجته وضربها والتسبب لها بإصابات، وذلك بسبب توجيهها انتقادا وملاحظة له لأنه أرسل ابنهما القاصر (14 عامًا) للعمل وكسب المال فيما ظلّ هو في البيت عاطلًا عن العمل".

وأضافت أن " التحقيقات في القضية بدأت، 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، إذ تلقت بدالة الشرطة 100 بلاغا من امرأة حول تعرضها للضرب من قبل زوجها، ثم انقطع الاتصال معها، وبفضل تحقيقات وإجراءات تكنولوجية متطورة، تمكن عناصر شرطة أم الفحم من تحديد مكان الضحية وزوجها، حيث كانا يستقلان سيارة قرب مدينة العفولة، وقد لوحظ أنّ المرأة تعاني من إصابات في وجهها وجسمها".

وختمت بالقول إنه "تبين من التحقيق الذي أجري بالاشتراك مع وحدة المحققين في جرائم العنف الأسري، أنّ المشتبه ضرب زوجته بعد أن وجهت له ملاحظة لأنه عاطل عن العمل وأن المعيل الرئيسي للمنزل هو ابنهما القاصر البالغ من العمر 14 عامًا، وبعدها أجبرها على ركوب السيارة".

يذكر أن محكمة الصلح في الخضيرة مددت حبس الزوج بناء على طلب الشرطة من حين لآخر، إلى أن تمّ صباح اليوم تقديم لائحة اتهام بحقه.

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#أم الفحم
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