الطيبة: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بإطلاق النار واختطاف مصاب من سيارة إسعاف

قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، إلى المحكمة تصريح ادعاء ضد أربعة مشتبهين بإطلاق النار واختطاف مصاب من سيارة إسعاف في مدينة الطيبة، قبل نحو أسبوعين.

ووفقا للشرطة فإنه "مع إنهاء الشرطة من تحقيقاتها في القضية، تمّ اليوم، الأحد، تقديم تصريح مدعٍ عام ضدّ 4 مشتبهين من مدينة الطيبة بإطلاق رصاص وخطف مصاب من داخل سيارة إسعاف في المدينة، قبل نحو أسبوعين".

وأضافت أن "التحقيقات في القضية بدأت، قبل نحو أسبوعين، في مركز للشرطة بالطيبة بعد استلام بلاغ حول اختطاف رجل من داخل سيارة إسعاف في المدينة، والذي كان في طريقة إلى مستشفى 'مئير' في كفار سابا".

وأشارت إلى أنه "في غضون ذلك، أدى التحقيق إلى توقيف 4 مشتبهين، ولاحقا مددت المحكمة اعتقالهم وفق مقتضيات التحقيق، وقد أظهرت التحقيقات أنّ الحديث يدور حول خطأ في التشخيص ضمن نزاع عائلي بين أطراف في المدينة. كما ذكر، في نهاية التحقيق ووفقًا لنتائجه، تم تصريح مدع عام اليوم للمحكمة ضد المشتبهين الأربعة، وفي الأيام المقبلة سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم بما نسب إليهم من شبهات".