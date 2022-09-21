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سخنين: إجراء القرعة على قسائم الأرض الخميس

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 13:38

سخنين: إجراء القرعة على قسائم الأرض الخميس
منظر عام في سخنين (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تجري "سلطة أراضي إسرائيل" القرعة لتوزيع قسائم الأرض في مدينة سخنين على المستحقين في موعدها المحدد، غدا الخميس، بعد قبول الاستئناف الذي قدمه المحامي محمد خلايلة باسم موكليه من سخنين.

وأبلغت النيابة العامة للدولة المحامي محمد يوسف خلايلة، الذي قدم استئنافا لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا، طلب فيه إدراج موكليه ضمن قائمة المستحقين للمشاركة في المناقصة والقرعة، أنه وبعد جلسة المحكمة التي أجريت، يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، والتي استمعت فيها المحكمة لطعون المحامي خلايلة قررت سلطة الأراضي قبول التماسه وإدراج موكليه ضمن قائمة المستحقين للمشاركة في المناقصة والقرعة.

محمد خلايلة

وكانت سلطة الأراضي قد شطبت سابقا الملتمسين من قائمة المستحقين للمشاركة في المناقصة لأسباب غير مقنعة، مما استوجب تقديم الاستئناف على وجه السرعة، وعينت جلسة بهذا الصدد، أول من أمس، وخلالها أوضّح المحامي خلايلة للمحكمة أن المشكلة تكمن في نص المناقصة وخلل في برمجية موقع سلطة الأراضي المتعلق بالمناقصة فيما يتعلق بالمستحقين ممن يعانون إعاقة جسدية، وليس في طلب موكليه.

ورجحت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا بعد أن استمعت لطعون الأطراف ادعاءات المحامي خلايلة، واقترحت على النيابة قبول طعون خلايلة وقبول طلبه.

يذكر أن النيابة وبعد أن استشارت سلطة الأراضي أبلغت المحكمة، اليوم الأربعاء، أنها توافق على قبول الطلب، وبعد صدور قرار المحكمة ستنشر تعميما بإجراء المناقصة في موعدها المحدد غدا.

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#سخنين
#قسائم الأرض
#محمد خلايلة
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