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شفاعمرو: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 18:51

شفاعمرو: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة في شفاعمرو
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن المصابة تعرضت لإطلاق نار خلال تواجدها وعدد من الأشخاص بينهم أطفال في حديقة عامة بحي عين عافية في شفاعمرو.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة إذ عانت جروحا متوسطة في القسم السفلي من جسدها.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#شفاعمرو
#العنف ضد النساء
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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