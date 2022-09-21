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عرابة: إصابات بين طلاب في مدرسة إثر تعرضهم لغاز الفلفل

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 14:00

عرابة: إصابات بين طلاب في مدرسة إثر تعرضهم لغاز الفلفل
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عدد من الأطفال في عرابة البطوف إثر تعرضهم لغاز الفلفل في إحدى مدارس المدينة اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طواقم كبيرة من سيارات إسعاف حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لثمانية أطفال إثر تعرضهم لغاز الفلفل في مدرسة بمدينة عرابة. بعد تقديم العلاج تم نقلهم لمستشفى بوريا لاستكمال العلاج".

كما أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء في منطقة 'آشر' تلقى بلاغا حول إصابة أطفال (11 عاما) إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مؤسسة تربوية في عرابة، وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي للمصابين بينهم 8 وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة، وأحيلوا للعلاج في المستشفى الطبي للجليل بمدينة نهريا، و8 آخرين أحيلوا بشكل ذاتي للعلاج في المستشفيات الأخرى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

بودكاست عرب 48

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#غاز الفلفل
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