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مصرع سائق دراجة نارية بحادث قرب تل أبيب

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 07:57

مصرع سائق دراجة نارية بحادث قرب تل أبيب
مكان حادث الطرق فجر اليوم (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي سائق دراجة نارية في العشرينات من عمره مصرعه فجر اليوم الأحد، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع على شارع رقم 4 بمساره عند مفرق "غانوت" بالقرب من تل أبيب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق على شارع رقم 4، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب وصفت حالته بالحرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت المعلومات الأولية أن سائق دراجة ناريه (27 عما) ولأسباب لم تتضح بعد، انزلق بالدراجة النارية عن مسار سفره عند تقاطع "غانوت"، حيث كان يسافر باتجاه الشرق، ولم تعرف بعد أسباب انزلاق الدراجة النارية.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 248 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة، منذ مطلع العام الحالي..

وبلغ عدد الضحايا حوادث الدراجات النارية 49 ضحية منذ مطلع العام 2022 ولغاية جر اليوم الأحد.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#ضحايا
#إسعاف

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